Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a anunțat că îl va acționa în judecată pe Gigi Becali, după ce patronul campioanei l-a etichetat drept "mare mafiot".



Edilul din Pitești, un om cu influență în cadrul clubului FC Argeș, a reacționat vehement la auzul afirmațiilor făcute de finanțatorul FCSB și a transmis că va căuta dreptatea în tribunal.



"Cum își permite să mă facă mafiot?"



Cristian Gentea s-a arătat profund deranjat de caracterizarea făcută de Becali și a subliniat că nu a interacționat niciodată direct cu acesta.



"În primul rând îi transmit domnului Becali că trebuie să probeze în instanță că eu sunt mafiot. Mă deranjează teribil această declarație și o să ne vedem în instanță. Domnul Becali nu e mai presus de nimeni dacă are bani. Iar cu mine nu a vorbit în viața lui. Cum își permite să mă facă mafiot? Eu sunt primarul unui oraș, nu se poate să vorbești așa de un om cu care nu ai vorbit în viața ta", a spus Gentea pentru Prosport.



Conflictul a izbucnit sâmbătă, când Gigi Becali a răbufnit din cauza blocării mutării fundașului Mario Tudose. Patronul roș-albaștrilor l-a indicat pe primarul Gentea drept principalul vinovat pentru eșecul negocierilor.



"Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla", a tunat Becali pentru GSP.



Tatăl lui Mario Tudose, apostrofat de primarul din Pitești pentru că a mers să negocieze cu Gigi Becali fără acordul clbului: "Cred că o mare greșeală a făcut și tatăl lui Mario că s-a dus și a negociat cu ei. Păi cu FC Argeș are contract semnat Mario, nu dânsul. Cei de la FCSB trebuiau să discute cu noi. Dani Coman mi-a zis că o să vorbească cu Bogdan Andone și o să mă sune dacă e ceva. Nu mi-a mai dat niciun telefon!".

