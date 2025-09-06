Finanțatorul campioanei României a lansat acuzații de o gravitate fără precedent la adresa primarului din Pitești, Cristian Gentea, pe care l-a numit "mare mafiot", și a povestit un episod incredibil cu președintele argeșenilor, Dani Coman.



Telenovela transferului lui Mario Tudose la FCSB a atins un punct culminant. După zile de negocieri și declarații contradictorii, Gigi Becali a ieșit la atac, vizibil iritat de modul în care oficialii de la FC Argeș au gestionat situația.



Patronul roș-albaștrilor s-a arătat uluit de modul în care au decurs negocierile și a pornit un atac nimicitor. "O să auziți nebunia lumii! E ceva... Zici că lumea e nebună, înseamnă că eu nu mai înțeleg lumea asta", a început Becali tirul, pentru GSP.



Ținta principală a fost edilul Piteștiului, Cristian Gentea, pe care omul de afaceri îl consideră principalul vinovat pentru blocarea mutării.



"Taică-su e om de calitate, dar îi e frică de primar! Primarul e mare mafiot, el taie, el spânzură acolo, îi e frică, e și el avocat, are nevoie de autorizații, de aia, de aia. Se crede stăpân pe Pitești primarul ăla", a tunat Becali.



"Taică-su era în fața mea și Coman zicea că-l sună!"



Nici Dani Coman, președintele piteștenilor, nu a scăpat de furia finanțatorului de la FCSB. Acesta a relatat un episod care l-a lăsat fără cuvinte, în care oficialul argeșean ar fi încercat să-l inducă în eroare în timpul tratativelor.



"Eu am vorbit cu taică-su, care e om de onoare, om de calitate. Taică-su era la mine, iar Dani Coman îmi zice: «Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!». Dar taică-su era în fața mea!! Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!", a povestit finanțatorul FCSB.



Reacția acidă a lui Gigi Becali vine în contextul în care Dani Coman anunțase anterior că oferta FCSB, de un milion de euro (500.000 pentru FC Argeș și 500.000 pentru Benfica, care deține 50% dintr-un viitor transfer), este sub pretențiile clubului. "A fost o ofertă făcută de FCSB, dar după discuția pe care am avut-o, am decis suma pe care pleacă Tudose", a punctat Coman pentru Fanatik, lăsând de înțeles că mutarea are șanse mici în acest moment.



800.000 de euro este suma pe care FC Argeș o solicită în schimbul lui Mario Tudose (20 de ani), cotat de Transfermarkt la 350.000 de euro.

