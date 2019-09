ULTIMA ORA | Planic OUT de la FCSB? Becali a stabilit conditiile prin care fundasul poate pleca: "Daca imi da cineva atat, il dau!"

Planic nu a fost in lot pentru meciul cu Viitorul, iar absenta sa a starnit numeroase speculatii.

FCSB s-a impus cu 2-1 in fata celor de la Viitorul dupa golurile marcate de Adi Popa si Gnohere si urcat pe locul 10 in clasament. Fundasul sarb, Bogdan Planic, nu a fost in lotul vicecampioanei Romaniei, iar patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, a vorbit despre situatia fundasului central si a explicat de ce nu a fost in lot si care sunt conditiile in care Planic ar putea sa plece de la echipa.

"Baiatul mai are un an de contract cu noi, dar impresarul lui nu stiu unde vrea sa-l duca. Impresarul lui tot da informatii prin presa cum ca eu as fi hotarat sa nu joace el ieri. I-am spus ca vreau un milion de euro pe Planic si il las sa plece.

El e accidentat acum. Si-asa, nici in Portugalia nu putea sa joace, dar a fost inainte la Marijana pentru a se trata. Noi avem nevoie de el, dar daca da cineva un milion de euro poate pleca", a declarat Becali pentru Gsp.ro

Reactia impresarului lui Planic: "Sunt socat! E o minciuna grosolana!"



Zvonko Milojkovic, impresarul lui Bogdan Planici, a dezmintit furibund informatiile publicate de Fanatik ca Bogdan Planici a fost scos din lotul pentru partida cu Viitorul de catre Gigi Becali dupa ce ar fi facut scandal dupa eliminarea din Europa League!

Planici a luat decizia de a nu mai vorbi cu presa din Romania, fiind afectat de ceea ce a aparut in presa duminica seara. Planici a lipsit de la meciul cu Viitorul de teama unei accidentari care sa-l faca sa rateze tot sezon!

"Sunt socat. E o minciuna grosolana, mie nu imi vine sa cred ceea ce aud. Bogdan a fost accidentat si de asta nu a putut sa joace" a declarat Zvonko Milojkovic, impresarul lui Bogdan Planici, pentru Pro TV.