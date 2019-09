Puljic s-a intors la Dinamo! Fundasul a ajuns in Romania si va semna un contract pe doi ani! De ce a refuzat-o pe FCSB si ce l-a convins sa revina la Dinamo

Dinamo a reusit sa dea o noua lovitura si l-a readus in Liga 1 pe Ante Puljic, cel care a mai evoluat pentru formatia din Stefan cel Mare in sezonul 2015/2016

Fundasul de 31 de ani si-a dat acordul pentru a evolua in tricoul "cainilor" si a ajuns in Romania pentru a semna un contract pe doua sezoane. Puljic vine dupa despartirea de Al Faisaly, echipa din Arabia Saudita, de unde a plecat liber de contract.

"Multumesc lui Dumnezeu, sunt aici. M-am intors dupa trei ani si sunt foarte bucuros sa fiu aici. Nu am semnat, maine (n.r. azi) fac vizita medicala si apoi sper ca maine sau poimaine voi semna din nou cu Dinamo.

Fanii au fost unul dintre motivele pentru care am ales sa ma intorc pentru ca ma bucur ca suporterii lui Dinamo ma apreciaza, iar asta a contat. Vreau sa continui de unde m-am oprit data trecuta, asta e tot", a declarat Puljic pe Aeroportul Otopeni pentru Digi Sport.

S-a zvonit ca este dorit si de FCSB



S-au vehiculat zvonuri conform carora FCSB ar fi intrat pe fir cu Puljic, din cauza unor neintelegeri intre el si Dinamo, insa croatul a infirmat zvonurile.

"De data asta nu a fost adevarat. In aceasta perioada de transferuri, nu m-a sunat nimeni de la FCSB. Anul trecut, da, dar anul acesta, nu.

Dupa ce am plecat de aici, am continuat sa ma uit la meciurile lui Dinamo si am vazut ca rezultatele nu sunt cele mai asteptate de oamenii care iubesc Dinamo.

Trebuie sa muncim mult si speram ca lucrurile vor fi mai bune si ca impreuna ducem Dinamo unde-i este locul, adica in fruntea clasamentului. Este putin ciudat fara el (n.r Mircea Rednic), dar acesta este fotbalul", a mai declarat Puljic.