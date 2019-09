ULTIMA ORA | "E posibil sa vina azi!" Gigi Becali a anuntat o mutare spectaculoasa: lovitura pe care o da FCSB in ultima zi de transferuri

FCSB ar putea realiza astazi un transfer spectaculos.

UPDATE: Din informatiile www.sport.ro, Cristi Manea merge astazi la Roma pentru a discuta cu impresarul sau in privinta viitoarei echipei. In acest moment, sunt 80% sanse ca transferul lui Manea sa se realizeze. Manea mai are oferte si din Italia.

Gigi Becali a anuntat ca poarta negocieri intense cu Cristi Manea, cel mai tanar debutant din istoria nationalei. Manea e asteptat sa semneze in cursul zilei de astazi, ultima zi de transferuri.

"E posibil sa vina Manea! Azi e posibil sa semnam", a declarat Gigi Becali la ProX.

Fundasul dreapta in varsta de 22 de ani nu si-a gasit echipa dupa plecarea de la CFR Cluj. Manea are oferte si din Italia, Hellas Verona fiind echipa care insista pentru aducerea romanului.