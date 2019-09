"Vom lua campionatul fara probleme!" Becali anunta o REVENIRE in forta a FCSB-ului si il distruge pe Contra inainte de meciul cu Spania: "Nu iti e ba rusine? Batjocoresti viitorul Romaniei"

FCSB s-a impus in fata celor de la Viitorul si a urcat pana pe pozitia a zecea.

Ros-albastrii s-au impus in fata celor de la Viitorul, scor 2-1 si au urcat pe locul 10 in clasamentul Ligii 1. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, este de parere ca in momentul in care vor reveni accidentatii, vicecampioana Romaniei va castigul titlul fara probleme

"Noi am aratat asa pentru ca ne-am asumat riscuri, lumea care are umbra pe ochi si pe gandire, noi trebuia sa vedem cauza, am jucat cu copiii in teren, 16 ani, 17 ani, ne-am asumat riscuri. O sa revina accidentatii si dupa aia nu mai poate sa ne stea nimeni in cale, la valoarea pe care o avem", a declarat Becali la Pro X.

Gigi Becali a vorbit si despre faptul ca FRF obliga FCSB sa isi faca echipa de fotbal feminin.

"Da, am contestat la Tas, eu cred ca cineva influenteaza acolo importiva mea si impotriva FCSB-ului. Eu cred ca altii, s-ar putea secretarul general sa ii influenteze. E posibil sa fie acolo o persoana la Federatie care sa ii influenteze si pe Burleanu si pe Vochin. Toate hotararile sunt aberante impotriva mea. Eu nu am voie sa spun pe spate pe tricou, nu stiu ce firma, care face publicitate. Eu promovez un produs, el nu se implica in politica clubului", a mai spus Becali.

Becali: "Nu iti e ba rusine?"



Patronul celor de la FCSB a lansat un atac dur la adresa selectionerului Cosmin Contra, pentru ca acesta nu a convocat niciun jucator de la FCSB pentru dubla cu Spania si Malta.

"Nu ma deranjeaza ca nu a luat Contra jucatori de la noi, daca nu il iei pe Coman, daca nu il iei Pantiru, care este cel mai bun fundas stanga, eu cred ca Pantiru e cel mai tare fundas si va deveni cel mai tare fundas pe care l-a avut Romania. Oaida, vedem peste un an, doi, este un jucator de mare anvergura. Coman, Pantiru, Oaida si Ovidiu Popescu, sunt jucatorii care trebuiau sa fie convocati.



Daca nu il iei pe Florinel Coman, nu iti e ba rusine? Florinel Coman iti face diferenta cu Spania. Nu vrei pentru ca e de la Steaua si ai dusmanie impotriva Stelei? Cu cine o sa joace fundas central? Cu cine o sa joace mijlocas central? Ce motiv are sa nu il pe Coman ? Ce spune? Ca nu s-a calificat Steaua in Europa si de aia luam jucatori de la Steaua? Batjocoresti viitorul Romaniei daca nu il iei pe Coman, a mai spus Becali.