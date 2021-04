Astra - UTA, LIVE TEXT de la 17:30 | Fara sanse la playoff, cele doua echipe incep batalia pentru primul loc din playout!

15:39

De la 20:30, pe langa meciul dintre Dinamo si Clinceni, se vor mai da alte doua batalii care vor decide componenta playoff-ului acestui sezon de Liga 1.

Celelalte doua echipe care se lupta in afara de Clinceni pentru ultimele doua locuri ramase libere in playoff, Chindia si Botosani, joaca ambele in deplasare. Echipa lui Sandoi va juca la Pitesti cu FC Arges, in vreme ce jucatorii lui Croitoru se vor deplasa la Voluntari.

Inainte de aceasta ultima etapa, Chindia are cele mai mici sanse de a ocupa un loc in primele 6. Echipa lui Sandoi este la doua puncte in spatele celor de la Botosani si Clinceni. Dambovitenii au nevoie sa castige la Pitesti, iar una din cele doua sa piarda ultimul meci.

De asemenea, mai exista posibilitatea ca cei de la Chindia sa castige, iar una dintre Botosani si Clinceni, sau amandoua, sa faca egal, iar in acest caz echipele calificate in playoff vor urma sa se decida la golaveraj.

Cum arata clasamentul din Liga 1 inaintea ultimei etape din sezonul regulat:



Programul complet al meciurilor din etapa cu numarul 30 din Liga 1: