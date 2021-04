"Jucam la victorie cu FCSB, cu CFR, cu Craiova, cu toata lumea! Am facut istorie in sat!" :) Prima reactie a lui Poenaru dupa calificarea istorica in playoff cu Clinceni

Ilie Poenaru spune ca sezonul nu s-a terminat pentru Clinceni si cere concentrare maxima de la jucatorii sai inaintea partidelor care-i pot trimite in Europa.

Acolo viseaza Poenaru sa termine playoff-ul cu Clinceni. Antrenorul exclude orice implicare in jocuri de culise si promite sa joace la victorie atat cu FCSB, cat si cu CFR sau Craiova.

"Am scapat de presiune, o sa vedeti acum ce mai poate echipa asta. Clinceniul va juca fiecare meci la victorie in playoff. Avem varianta Calarasi pentru stadion, sunt discutii si in alte locuri. Nu s-a terminat aici pentru noi, nu exista asa ceva. Nu are nimeni voie sa se relaxeze. Trebuie sa demonstram ca nu e intamplator ca am intrat aici. Au fost voci in decursul anilor ca suntem echipa FCSB.

Cred ca ar trebui sa se termine aceste scenarii. Jucam pentru noi, ne ajutam pe noi. E posibil sa mai si pierzi, dar noi vom juca sa ne vindem foarte scump pielea cu toata lumea", a spus Poenaru la Digisport.