Pierdere importanta pentru Craiova inaintea meciului cu CFR Cluj! Cine este fotbalistul care va rata meciurile din urmatoarea luna

Universitatea Craiova infrunta CFR Cluj in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii 1.

Inaintea derby-ului, Ouzounidis a primit o veste proasta. Andrei Ivan s-a accidentat si va rata meciul cu CFR Cluj, dar si primele partide din playoff sau duelul din Cupa Romaniei cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Potrivit GSP, fotbalistul in varsta de 24 de ani a suferit la antrenamente o accidentare, avand o leziune fibrilara. Astfel, fiindu-i afectate fibrele muschiului, Ivan va lipsi 3 saptamani.

Pierderea Craiovei este cu atat mai importanta cu cat Andrei Ivan a fost in ultimele saptamani unul dintre cei mai importanti fotbalisti din lotul lui Ouzounidis.

In meciurile disputate in 2021, extrema a reusit 4 goluri si doua assist-uri, fiind pe locul 3 in topul marcatorilor din acest inceput de an.