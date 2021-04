Soc la CFR! Campioana e in pericol sa nu primeasca licenta! "Sunt foarte dezamagit! Nu ma asteptam la un astfel de tratament"  

Campioana a Romaniei in ultimele 3 sezoane, CFR Cluj se afla in mijlocul unei probleme uriase.

Dupa ce s-au despartit de Dan Petrescu si staff-ul sau la inceputul sezonului, clujenii pareau ca si-au revenit din punct de vedere sportiv. Insa, conform digisport, oamenii din staff-ul fostului antrenor nu si-au primit banii, dupa ce initial au acceptat amanarea platii din septembrie pana in decembrie, dar nu au primit restantele nici pana astazi. Valeriu Bordeanu, fostul secund al clubului, spune ca e foarte dezamagit si v-a apela la comisiile de specialitate pentru a-si recupera banii. Aceasta decizie poate afecta clubul clujean in dosarul de licentiere, echipele fiind obligate sa aiba litigiile urgente "stinse".

"Sunt foarte dezamagit! Nu ma asteptam la un astfel de tratament, mai ales ca am stat mai bine de trei ani la CFR Cluj. Au fost situatii in care am suplinit si functia de antrenor principal, asa cum s-a intamplat pe finalul sezonului trecut. Am fost apropiat cu Marian Copilu. Cu el am facut actul in numele clubului, pentru ca si el ia deciziile. Sunt datorii din luna septembrie. Atunci am zis sa intelegem situatia, mai ales ca am vorbit cu Marian. Asa ca am facut un act prin care am fost de acord sa amanam plata pana la 20 decembrie.

Dar, nici acest termen nu s-a respectat. Imi pare rau! Lumea ma stie, nu sunt genul de om conflictual. Dar, asta este, voi depune memoriu la Comisia de Licentiere. Este doar a doua oara, in viata mea, cand depun memoriu fata de un club. S-a mai intamplat cand eram la Steaua lui Gigi Becali, cand am avut acel conflict. Nu am crezut ca se va ajunge aici", a spus Valeriu Bordeanu, conform sursei citate.