Au vrut sa-i bage in sedinta pe jucatori dupa DEZASTRUL din ultimele etape! Ultrasii lui Dinamo, decizie de ultima ora

Fanii lui Dinamo se implica din nou in situatia echipei!

Suporterii ar fi vrut sa organizeze in aceasta seara, la ora 19:00, o sedinta cu jucatorii in 'Stefan cel Mare'. Dupa ce informatia a ajuns in presa, fanii s-ar fi razgandit, anunta sursele www.sport.ro. Jucatorii erau asteptati 'in civil', doar pentru a discuta cu fanii, dupa ce azi s-au antrenat la Saftica.

Dinamo a ajuns la 4 infrangeri consecutive in playout si e pe ultimul loc in clasament, cu 17 puncte, doar unul sub prima pozitie care permite salvarea. Dinamo are si avantajul de a mai avea de jucat doua meciuri in plus fata de adversare, restantele cu Chindia si Hermannstadt. In weekend, 'cainii' lui Mihalcea dau peste Viitorul, in deplasare.

