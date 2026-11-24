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Gigi Becali a realizat primul transfer din mercato de iarnă. Petru Popescu, atacant care a impresionat la echipa națională, a fost adus la FCSB în schimbul sumei de 250.000 de euro.

Petru Popescu, primele cuvinte după transferul la FCSB

Mutarea în România este, fără doar și poate, un pas înainte pentru Petru Popescu. Totuși, fanii se tem de faptul că atacantul din Moldova nu va confirma, în condițiile în care Gigi Becali pune o presiune suplimentară pe jucătorii săi.

Într-o intervenție în țara natală, Petru Popescu a mărturisit că nu a stat pe gânduri când a auzit de interesul FCSB, acceptând oferta imediat. Cât despre presiunea lui Gigi Becali, internaționalul din Republica Moldova a expus că este obișnuit încă de când era copil să evolueze cu tensiune.

„Am avut câteva oferte din alte țări. Când a venit oferta de la FCSB, nu am stat pe gânduri, clar. FCSB este echipa numărul 1 din România, un club puternic, cu istorie. Mereu am visat să joc la o echipă de top. Am avut prezențe la loturile naționale, iar acum am avut evoluții bune la prima reprezentantivă și a venit oferta FCSB-ului.

Am acceptat-o. Sunt emoții pozitive. Să joci la o asemenea echipă. Este un moment pe care îl așteaptă fiecare fotbalist. Știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările și sper să arăt ceea ce pot. Mă antrenez de mic copil, de mic am fost sub presiune. Antrenori diferiți, dar asta nu este o frică pentru mine. Din contră, asta mă motivează mai tare să arăt că eu merit să joc. Nu am frică, nu am presiune", a spus Petru Popescu, pentru We Sport Tv.