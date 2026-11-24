După doi ani foarte buni la FCSB, Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui împrumut în Serie A. Frosinone și-a asigurat serviciile atacantului pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Daniel Bîrligea, OUT de la Frosinone

Mai mult rezervă de la mutarea în Serie A, Daniel Bîrligea a „spart gheața” și a reușit primele goluri în campionatul italian. Acestea au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1. Ulterior, atacantul a fost titularizat în premieră de către antrenorul nou-promovatei.

În etapa cu numărul 12 din Serie A, Frosinone s-a deplasat pe San Siro, pentru meciul cu AC Milan. Daniel Bîrligea a început ca rezervă, ca ulterior să intre pe teren în minutul 62.

Din nefericire, atacantul s-a accidentat după ce a încercat o pasă de efect cu călcâiul. La două zile distanță, medicii au venit cu verdictul: Bîrligea a suferit o leziune a bicepsului femural drept. Cel mai probabil, românul va fi indisponibil pentru tot restul anului 2026.

„Frosinone Calcio anunţă că jucătorul Daniel-George Birligea, în urma accidentării suferite în meciul împotriva lui AC Milan, a fost supus astăzi unor investigaţii medicale.

S-a constatat astfel o leziune la muşchiul biceps femural drept, pentru care jucătorul a început deja procesul de recuperare", s-a arătat în comunicatul oferit de Frosinone.