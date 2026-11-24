FCSB traversează o perioadă delicată din punct de vedere sportiv. Deși venirea lui Laurențiu Reghecampf a adus trei victorii consecutive, nimeni nu anticipa că formația roș-albastră nu avea să mai marcheze în următoarele patru dueluri.

Dennis Politic, OUT de la FCSB în 2026

Echipa nu suferă doar la capitolul rezultate, ci și la nivel de lot. Dennis Politic, unul dintre atacanții pe care Laurențiu Reghecampf s-a bazat de la instalarea sa pe banca tehnică, nu va mai putea evolua în acest an.

Fanatik notează că jucătorul pe care Gigi Becali a plătit aproximativ 1 milion de euro s-a operat de urgență. Motivul? Dureri importante la menisc.

Se anticipează că recuperarea va dura în jur de o lună, astfel că, în conformitate cu programul de joc, Dennis Politic nu va mai bifa nicio prezență pe teren în anul 2026.

Fără doar și poate, FCSB mizează pe cantonamentul din iarnă. Este bine cunoscut că Laurențiu Reghecampf lucrează foarte mult partea fizică, iar, după sesiunea de pregătire din Antalya, echipa ar putea obține rezultatele de care are nevoie pentru a se califica în play-off.