Paula Badosa (29 de ani, 57 WTA) - fostă campioană la Indian Wells și ocupantă a poziției secunde în clasamentul mondial - va participa la ediția 2027 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

După ce s-a bucurat de o primă experiență în România, pe zgura de la Iași, Badosa revine în țara noastră pentru a căuta trofeul de care are nevoie pentru a-și relansa cariera spre culmile atinse odinioară.

Finalista de la Iași revine în România

În vara acestui an, jucătoarea spaniolă a jucat finala competiției WTA 250 din Iași, pe care a abandonat-o, în favoarea egiptencei Mayar Sherif, la scorul de 6-4, 4-0.

Urmărită de dureri cronice la nivelul spatelui, cauzate de o hernie de disc lombară, Paula Badosa a reușit să încheie anul 2026 cu palmares pozitiv, înregistrând 29 de victorii și 23 de eșecuri.

Paula Badosa, încântată să vină în premieră la Cluj-Napcoa

„Salut tuturor, Paula Badosa, aici. Sunt super încântată să anunț că voi juca la Transylvania Open 2027.

Va fi prima dată când voi juca acolo. Abia aștept să joc în fața voastră în Arena BT și să îi întâlnesc pe toții fani din Cluj. Ne vedem curând!”, a anunțat Paula Badosa, într-un comunicat lansat de oficialii Transylvania Open.

