Lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) i s-a ivit oportunitatea unei „evadări“ de la FCSB, fix când treaba a început să se strice la club!

Cu o serie de patru meciuri fără victorie, dintre care trei pierdute, și cu un patron, Gigi Becali, care a și anunțat că se va implica energic în deciziile tehnico-tactice, e clar că „Reghe“ va avea viață grea de acum înainte. Vestea bună pentru el e că, încă o dată, filiera africană îl poate salva într-un moment dificil al carierei sale.

Laurențiu Reghecampf, salariu de 35,000 de euro pe lună, la MC Alger

În ultimele 24 de ore, numele lui Reghecampf circulă în presa arabă. Pentru că MC Alger, cunoscută și sub denumirea Mouloudia Club of Algiers, a rămas fără antrenor, după plecarea lui Khaled Ben Yahia (67 de ani). Anunțul rezilierii contractului acestui tunisian a și fost publicat deja de MC Alger. Oficialii au precizat că, până la găsirea unui înlocuitor, de campioana ultimelor trei sezoane se va ocupa interimarul Karim Delhoum. Acesta a fost secundul lui Khaled Ben Yahia.

În acest context, numele cel mai vehiculat, pentru preluarea campioanei Algeriei, e cel al lui Laurențiu Reghecampf. Presa arabă a mers atât de departe cu această variantă, încât a și publicat deja o poză, realizată în photoshop, cu tehnicianul român în echipamentul celor de la MC Alger!

Jurnaliștii din Algeria susțin că, în tentativa de a-l convinge pe „Reghe“, șefii clubului MC Alger i-au propus românului un contract cu un salariu lunar de aproximativ 35,000 de euro. Prin comparație, fostul antrenor, tunisianul Khaled Ben Yahia, câștiga cam 30,000 de euro pe lună.