FCSB n-a învățat nimic din greșelile trecutului! Dovadă și faptul că, după o campanie foarte slabă, cea din 2025-2026, care a trimis echipa în play-out în premieră, Crețu și compania se confruntă din nou cu pericolul ratării play-off-ului.

Ceea ce e șocant, de fapt, e că FCSB stă și mai prost în clasament, la ora actuală, comparativ cu etapa a 16-a din campionatul precedent! Atunci, echipa era pe 8, la 13 puncte de lider. Astăzi, FCSB e pe 9, la 14 puncte de locul 1.

S-a ajuns aici și pentru că, după o „resuscitare“ temporară, imediat după revenirea lui Reghecampf pe bancă, FCSB a intrat în colaps. Dovadă și faptul că, la ora actuală, echipa are o serie de patru meciuri fără victorie: trei înfrângeri și un egal.

FCSB riscă să ajungă pentru prima dată, în 2026, la cinci meciuri fără victorie

Ca să vedem când a mai traversat FCSB o asemenea criză, trebuie să ne întoarcem până la începutul anului 2026. Atunci, cu cuplul Charalambous – Pintilii pe bancă, bucureștenii au avut următoarele rezultate, în chiar primele meciuri oficiale din acest an:

*16 ianuarie: FC Argeș – FCSB, scor 1-0 (campionat)

*22 ianuarie: Dinamo Zagreb – FCSB, scor 4-1 (Europa League)

*25 ianuarie: FCSB – CFR Cluj, scor 1-4 (campionat)

*29 ianuarie: FCSB – Fenerbahce, scor 1-1 (Europa League)

Paradoxal, la vremea respectivă, o partidă de acasă, cu Csikszereda, a scos FCSB din această pasă proastă. Pentru că, pe 1 februarie, bucureștenii s-au impus acasă, în campionat, scor 1-0.

Acum, tot un meci cu Csikszereda poate reprezenta o gură de oxigen pentru echipa lui Reghecampf. În weekend, mai precis sâmbătă (ora 20:00), FCSB va întâlni Csikszereda pe Stadionul Steaua. Având în vedere că dă de codașa clasamentului, cu doar 6 puncte în 16 etape, FCSB e mare favorită. Ceea ce înseamnă că poate pune capăt seriei de patru meciuri fără victorie.

În caz contrar însă, dacă FCSB nu va învinge nici Csikszereda, atunci se va înregistra o premieră neagră pentru bucureșteni, în 2026. Pentru prima dată, în acest an, echipa va lega cinci partide fără victorie. Ar fi un deznodământ de coșmar pentru „Reghe“ care, în momentul revenirii, îi promisese lui Gigi Becali că va lua titlul, la pas.