FC Voluntari și Petrolul Ploiești l-au remarcat pe Popescu înainte ca Gigi Becali să realizeze transferul pentru 250.000 de euro de la Petrocub.

Petru Popescu ar fi putut fi deturnat de la FCSB

Ambele cluburi din primul eșalon al fotbalului românesc nu au avut însă banii necesari pentru a-și asigura serviciile vârfului moldovean, conform moldfootball.com.

Vineri seară, Petrocub a oficializat transferul lui Petru Popescu la FCSB. Clubul din Republica Moldova a dezvăluit și durata contractului pe care fotbalistul îl va avea cu fosta campioană.

Petrocub: „Petru Popescu va evolua la FCSB”

„Atacantul Petru Popescu va evolua începând din luna ianuarie 2027 la FCSB! El a semnat un contract pe o durată de doi ani cu multipla campioană a României.

Petru Popescu are 24 de ani și s-a transferat la Petrocub la începutul anului trecut. În această perioadă, el a marcat 23 de goluri în 52 de partide în Liga 7777. 15 dintre ele le-a înscris în sezonul 2025-2026, când Petrocub a devenit campioană, iar Petru a terminat pe locul 2 în clasamentul golgheterilor!

Alte două goluri spectaculoase le-a marcat în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League, contra echipelor Egnatia și Borac, iar în Cupa Moldovei și-a trecut de trei ori numele pe lista marcatorilor.

În acest an, Petru Popescu a debutat pentru naționala Moldovei, reușind patru goluri în 10 partide. Trei din ele le-a marcat în poarta Kazahstanului în Liga Națiunilor”, se arată în comunicatul emis de Petrocub.