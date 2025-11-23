Vivi Răchită a ironizat-o pe FCSB pentru felul în care campioana României se prezintă în acest sezon.

Vivi Răchită a ironizat-o pe FCSB după 1-1 cu Petrolul

Fostul jucător de la Petrolul și Steaua susține că spre deosebire de sezoanele trecute, când domina campionatul, FCSB nu mai sperie pe nimeni și chiar și echipele mai slab cotate își pot face planuri că pot obține puncte din meciurile cu echipa campioană. Răchită crede că principalul motiv al prestațiilor slabe ale roș-albaștrilor este faptul că nu există o echipă de start constantă.

”Dacă luăm per ansamblu, FCSB a avut un plus la ocazii, dar Petrolul a venit la București cu armele pe care le are în dotare. Cu cinci fundași, cu doi mijlocași defensivi și a venit să nu piardă. Și și-a îndeplinit obiectivul. Că a fost acel gol frumos al lui Sălceanu, cu acel șut deviat și cu greșeala lui Târnovanu, nu mai contează.

Toate echipele când joacă cu FCSB zic ‘Hai să luăm puncte’, dar văd că pe FCSB toată lumea o bate. Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?

A fost vreodată echipa FCSB-ului două etape la rând aceeași? Nu ai cum să faci relații de joc. Mircea Lucescu când a câștigat Liga Națiunilor a jucat în toate meciurile cu aceeași echipă”, a spus Vivi Răchită, conform Fanatik.

