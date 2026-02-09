Victoria CFR-ului în derby-ul din Gruia a confirmat starea de grație în care se află echipa lui Daniel Pancu, feroviarii urcând pe loc de play-off și devenind, după șapte victorii consecutive, o eventuală pretendentă la titlu. Vechi rival al fostului selecționer de la tineret de pe vremea duelurilor de foc dintre Steaua / FCSB și Rapid, Mihai Stoica a ales să minimizeze gesturile reprobabile ale lui Cristiano Bergodi și să "bată monedă" pe discursul lui Pancu.

La două zile după meciul cu scântei de la Cluj, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și-a ales tabăra între cea a lui Pancu și cea a lui Bergodi. Cu primul criticat pentru discursul de după meci, cu al doilea scos țap ispășitor, alături de Cordea, pentru declanșarea scenelor violente.

MM pune ținta pe Pancu

"Cristiano nu e prima dată când își pierde cumpătul. Mai are chestii de genul ăsta. E regretabil ce s-a întâmplat, dar, în niciun caz, nu sunt de acord cu ieșirea lui Pancu. Mi se pare mult mai gravă ieșirea lui Pancu decât comportamentul lui Bergodi.

L-am văzut urlând că vine un străin. Păi ce facem, împărțim oamenii din fotbal între români și străini? Asta e o chestie foarte gravă, xenofobă. Altul pe care l-a înnebunit succesul. Mai vedem. Ne mai întâlnim prin campionat.

Mie cel mai grav ce s-a întâmplat la Cluj mi s-a părut discursul lui Pancu. Dar, la un om, care, la un moment dat vorbea că e de acord cu Kadîrov nu mă miră foarte tare.

Pancu știe fotbal, l-am auzit, am stat lângă el la meciuri, probabil că știe să și antreneze, dar în discursuri o cam ia razna. Și nu e normal", a punctat oficialul roș-albaștrilor, luni, pentru fanatik.ro.

MM vs. Pancu, război vechi. Și joc psihologic nou!

Rivalitatea dintre FCSB și Rapid e de notorietate, la fel cum e și cea dintre campioana en-titre și CFR Cluj. În acest moment, feroviarii au un punct peste FCSB (41 față de 40) și sunt autorii unei reveniri foarte greu de anticipat în momentul în care "Pancone" a preluat echipa. Brusc, CFR a devenit CFR-ul de odinioară, motiv pentru care MM Stoica, om trecut prin tot și toate în fotbalul românesc, începe să simtă din nou miros de pericol dinspre Gruia.

Punctul considerat nevralgic de către MM? Daniel Pancu, artizanul întoarcerii CFR-ului în elita Superligii 2025/2026 și, în același timp, selecționer pe care Stoica îl ataca la finalul turneului final ratat de tricolorii mici în Slovacia 2025:

"Toată lumea vrea să acuze, în fotbalul românesc toată lumea acuză. Dar vino cu explicații, de ce ai băgat jumătate de echipă din campionatul nostru? Pancu are o mare problemă: dependența asta de vișiniu.

El spune că nu au ritm jucătorii, dar tu joci cu Vulturar și Grameni. Ei nu au jucat la Rapid, dar vrei să joci tu cu ei, că vrei să arăți... nu știu ce. Și îl chinui pe Ilie trei meciuri, 90 de minute", spunea, la acea vreme, MM Stoica despre alegerile lui Daniel Pancu, insinuând că gloria giuleșteană are o apetență spre a promova fotbaliștii din curtea Rapidului.