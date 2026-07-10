Număr 171 ATP în clasamentul de dublu, Victor Cornea (32 de ani) nu a reușit calificarea în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon, dar s-a bucurat să viziteze, alături de soția sa, Andreea Bălan, complexul All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut șansa de a-l întâlni, în interiorul clubului de la Wimbledon, pe Novak Djokovic, septuplu campion al întrecerii de mare șlem din Marea Britanie.

Andreea Bălan și Victor Cornea l-au întâlnit pe Novak Djokovic, la Wimbledon

Cei trei s-au pozat împreună, iar Andreea Bălan i-a urat sârbului norocul de a câștiga încă un titlu de campion pe iarba londoneză.

„Amintiri pentru o viață întreagă. A fost o onoare să îl întâlnim pe cel mai bun din toate timpurile, Novak Djokovic. Sper că vei câștiga încă un titlu de campion la Wimbledon,” a scris Andreea Bălan, în descrierea fotografiilor publicate.

Dacă îl va învinge pe Jannik Sinner, în semifinalele competiției, Novak Djokovic va deveni, neoficial, favorit la câștigarea finalei de duminică, 12 iulie.

În cealaltă semifinală, Alexander Zverev și Arthur Fery vor fi tenismenii care se vor duela pentru un loc în ultimul act al competiției.