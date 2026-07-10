GALERIE FOTO Andreea Bălan și Victor Cornea, alături de Novak Djokovic, la Wimbledon: mesajul trimis de cântăreață sârbului

Andreea Bălan și Victor Cornea, alături de Novak Djokovic, la Wimbledon: mesajul trimis de cântăreață sârbului Tenis
Alexandru Hațieganu
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Andreea Bălan și Victor Cornea s-au întâlnit cu Novak Djokovic, la Wimbledon 2026.

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Victor CorneaNovak DjokovicWimbledon 2026Tenis ATPAndreea Balan
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Număr 171 ATP în clasamentul de dublu, Victor Cornea (32 de ani) nu a reușit calificarea în ediția 2026 a turneului de la Wimbledon, dar s-a bucurat să viziteze, alături de soția sa, Andreea Bălan, complexul All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Andreea Bălan și Victor Cornea au avut șansa de a-l întâlni, în interiorul clubului de la Wimbledon, pe Novak Djokovic, septuplu campion al întrecerii de mare șlem din Marea Britanie.

Andreea Bălan și Victor Cornea l-au întâlnit pe Novak Djokovic, la Wimbledon

Cei trei s-au pozat împreună, iar Andreea Bălan i-a urat sârbului norocul de a câștiga încă un titlu de campion pe iarba londoneză.

„Amintiri pentru o viață întreagă. A fost o onoare să îl întâlnim pe cel mai bun din toate timpurile, Novak Djokovic. Sper că vei câștiga încă un titlu de campion la Wimbledon,” a scris Andreea Bălan, în descrierea fotografiilor publicate.

Dacă îl va învinge pe Jannik Sinner, în semifinalele competiției, Novak Djokovic va deveni, neoficial, favorit la câștigarea finalei de duminică, 12 iulie.

În cealaltă semifinală, Alexander Zverev și Arthur Fery vor fi tenismenii care se vor duela pentru un loc în ultimul act al competiției.

Victor Cornea, scădere de formă, după titlul de campion obținut în Como, în 2025

Victor Cornea a câștigat 7 din cele 26 de meciuri oficiale jucate, în proba de dublu, în 2026. Din cariera de tenismen, sibianul Victor Cornea a încasat premii totale în valoare de $329,821.

Cel mai bun an al carierei a fost 2023, când Victor Cornea a adunat nu mai puțin de 48 de victorii, în proba de dublu, dintr-un total de 80 de partide oficiale disputate.

Cel mai recent titlu de campion apropiat de Victor Cornea a fost în Challengerul din Como, desfășurat în 2025.

Andreea Bălan și Victor Cornea, la Wimbledon 2026

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