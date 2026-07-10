Cu cine joacă CFR Cluj în Conference League: se poate adeveri scenariul sumbru pentru ardeleni!

Yelimay Semey, locul 4 în ediția precedentă de campionat din Kazahstan, a deschis scorul după o oră de joc prin Arsen Ashirbek. Alashkert, de asemenea pe poziția a patra în campionatul Armeniei, a egalat în minutul 86 prin Davit Terteryan.

În turul 2 preliminar din Conference League, CFR Cluj va înfrunta câștigătoarea din duelul Alashkert (Armenia) - Yelimay Semey (Kazahstan). În partida tur, disputată la Erevan, cele două au remizat, scor 1-1.

Având în vedere rezultatul din tur și faptul că returul îl va disputa pe teren propriu, Yelimay Semey pare favorită la calificare. Ar fi un deznodământ nedorit de CFR Cluj, care se teme de distanța foarte mare pe care va trebui să o facă până în Kazahstan.

"Începem în deplasare cu Oțelul, apoi Voluntari acasă. Problema va fi că o să avem o deplasare, care poate fi enorm de grea, în Kazahstan, la o distanță foarte mare. Dacă se califică echipa din Kazahstan (n.r - FC Yelimay), o să avem un zbor de 1.000 și ceva de kilometri numai intern, o distanță enormă. Să sperăm că se va califica Alashkert. Acolo am mai fost și distanța e cam la jumătate", spunea Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, în urmă cu două săptămâni.

CFR Cluj va juca în deplasare prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, pe 23 iulie. Returul este programat o săptămână mai târziu, în Gruia.

Până la duelul din cupele europene, CFR Cluj va debuta în noul sezon cu o partidă împotriva celor de la Oțelul Galați, în deplasare, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:30, în runda inaugurală din Superliga.