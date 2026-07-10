Anglia a primit verdictul: lovitură pentru Thomas Tuchel

Fundaşul englez Jarell Quansah a fost suspendat două meciuri ca urmare a cartonaşului roşu primit în victoria echipei sale din optimile de finală ale Cupei Mondiale împotriva Mexicului, lăsându-l pe antrenorul Thomas Tuchel cu puţine opţiuni în linia defensivă pentru etapele finale ale turneului.

Quansah a fost eliminat după ce, în urma unei analize video, s-a stabilit că a comis un fault din alunecare cu crampoanele în sus.

Federaţia Engleză de Fotbal a declarat că nu poate contesta suspendarea, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Quansah va rata astfel sfertul de finală al Angliei împotriva Norvegiei, de sâmbătă, de la Miami, şi o eventuală semifinală, în cazul în care echipa sa se va califica.

Fundaşul ar putea fi din nou disponibil pentru naţională la CM doar dacă Anglia ajunge în finală, scrie News.ro.