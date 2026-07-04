De-a lungul timpului, mai multe echipe din Superliga au dat lovitura cu jucători români repatriați din afară și vânduți pe o sumă considerabil mai mare.

Transferul lui Andrei Coubiș la ”U” Cluj este un astfel de exemplu. Ardelenii l-au cumpărat definitiv de la Sampdoria, în această vară, în schimbul sumei de 125.000 de euro, după ce inițial l-au împrumutata în ianuarie 2026 de la gruparea italiană.

Unde ar putea pleca Andrei Coubiș după șase luni petrecute în Superliga

Andrei Coubiș a atras atenția mai multor echipe, dintre care și formații importante din afară.

Acesta este și cazul lui Qarabag, care își dorește să își întărească defensiva și l-au pus pe fundașul central român pe lista lor.

„Clubul de fotbal Qarabag, care intenționează să își întărească linia defensivă, a adăugat un nume important pe lista de transferuri.

Conform informațiilor exclusive obținute de 90plus.media, gruparea din Agdam este foarte interesată de fundașul central Andrei Coubiș, care evoluează în prezent pentru clubul românesc Universitatea Cluj.

Dorind să sporească competitivitatea și siguranța în centrul defensivei, echipa a demarat deja primele contacte oficiale pentru transferul fotbalistului în vârstă de 22 de ani.

Având în palmares perioade petrecute în structurile unor cluburi italiene precum AC Milan și Sampdoria, stoperul de origine română are o cotă de piață actuală estimată la 1,2 milioane de euro. Negocierile privind detaliile mutării tânărului fundaș, care a atras atenția prin evoluțiile sale constante din acest sezon, sunt în plină desfășurare”, au notat jurnaliștii de la 90plus.media.

Andrei Coubiș este un produs al academiei lui AC Milan și a trecut pe la Sampdoria.

Fundașul român de 22 de ani a jucat 19 partide pentru ”U” Cluj, reușind două goluri și o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro este cota fotbalistului cu trei partide jucate în tricoul naționalei României, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.