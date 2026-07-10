OFICIAL Fost jucător în Premier League, format la Chelsea, a semnat în Superliga! Cine e noul atacant

Fost jucător în Premier League, format la Chelsea, a semnat în Superliga! Cine e noul atacant Fotbal intern
SPORT.RO
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Petrolul Ploiești a bifat al 11-lea transfer al verii, aducând un atacant englez cu 13 prezențe în Premier League și format la academia lui Chelsea.

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Dan Nlundulu, în vârstă de 27 de ani, a ajuns la un acord pentru următoarele două sezoane cu gruparea prahoveană. Atacantul și-a început junioratul la clubul londonez Chelsea, trecând apoi la Southampton. Acolo a reușit pasul spre echipa de seniori, înregistrând 13 partide pe prima scenă a fotbalului englez pe parcursul sezonului 2020-2021.

Ulterior, vârful a activat în ligile inferioare britanice, iar în stagiunea precedentă a jucat în prima ligă din Scoția, la St. Mirren. Alături de formația scoțiană, Nlundulu a câștigat Cupa Ligii, evoluând 72 de minute în finala disputată împotriva celor de la Celtic.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord, valabil pentru următoarele două sezoane, cu atacantul Dan Nlundulu (27 ani), jucător cu experiență acumulată la nivelul primelor ligi din Anglia și Scoția! [...] A bifat 13 prezențe în cel mai puternic campionat al lumii, iar mai apoi și-a continuat cariera în League One, la Lincoln City (21 jocuri/1 gol), Cheltenham (31 jocuri/6 goluri), Bolton (43 meciuri/6 goluri) și Cambridge United (30 meciuri/5 goluri)”, au transmis reprezentanții clubului prin intermediul paginii oficiale.

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Nlundulu, fotbalist cu triplă cetățenie (engleză, franceză și congoleză) și fost internațional U16 pentru Anglia, reprezintă a 11-a mutare a verii pentru „lupi”. 

Conducerea a întărit considerabil lotul în această perioadă de mercato. Pe lista sosirilor se mai regăsesc nume precum portarul Lukas Zima, fundașii Mark Țuțu, Adam Zaian și Breston Malula, alături de mijlocași de profil ofensiv și defensiv, printre care Alejandro Bran, Leo Teixeira sau Lucho Vega.

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