Dan Nlundulu, în vârstă de 27 de ani, a ajuns la un acord pentru următoarele două sezoane cu gruparea prahoveană. Atacantul și-a început junioratul la clubul londonez Chelsea, trecând apoi la Southampton. Acolo a reușit pasul spre echipa de seniori, înregistrând 13 partide pe prima scenă a fotbalului englez pe parcursul sezonului 2020-2021.

Ulterior, vârful a activat în ligile inferioare britanice, iar în stagiunea precedentă a jucat în prima ligă din Scoția, la St. Mirren. Alături de formația scoțiană, Nlundulu a câștigat Cupa Ligii, evoluând 72 de minute în finala disputată împotriva celor de la Celtic.

„FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord, valabil pentru următoarele două sezoane, cu atacantul Dan Nlundulu (27 ani), jucător cu experiență acumulată la nivelul primelor ligi din Anglia și Scoția! [...] A bifat 13 prezențe în cel mai puternic campionat al lumii, iar mai apoi și-a continuat cariera în League One, la Lincoln City (21 jocuri/1 gol), Cheltenham (31 jocuri/6 goluri), Bolton (43 meciuri/6 goluri) și Cambridge United (30 meciuri/5 goluri)”, au transmis reprezentanții clubului prin intermediul paginii oficiale.