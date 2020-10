Mirel Radoi trage un semnal de ALARMA in cazul lui Florinel Coman: "Sa nu faca asta! Poate chiar sa rateze un transfer important!"

Selectionerul Mirel Radoi nu se va putea baza pe vedeta FCSB-ului la urmatoarele doua meciuri ale echipei nationale.

Fotbalistul de 22 de ani este asteptat sa revina zilele acestea la antrenamentele echipei lui Toni Petrea, dupa accidentarea suferita la meciul cu Backa Topola.

Radoi il avertizeaza pe Coman sa nu incerce revenirea pe teren in conditiile in care inca ar mai avea dureri, intrucat randamentul sau va fi afectat si in cazul unor evolutii mai slabe nu va fi menajat de oamenii de fotbal sau de presa. De asemenea, Radoi a adaugat ca o astfel de situatie poate chiar sa duca la ratarea unui transfer si da exemplul personal in acest sens.

"Va mai dura, dar la varsta lui poate fi de la o saptamana la alta un avantaj pentru el ca se poate recupera mult mai rapid. Singurul lucru pe care il spun e sa nu faca greselile pe care eu le-am facut. Mereu sa forteze recuperarea, sa intre si cu dureri pentru ca la sfarsit nu vine nimeni sa te intrebe daca te doare piciorul.

Printr-o astfel de nesansa poti rata un transfer pentru o saptamana de recuperare. In momentul de fata e la limita si ar insemna ca din punct de vedere al accidentarii ar fi sanatos clinic, neavand meciuri e clar ca nu poate veni la nationala ca poate suferi alte accidentari", a spus Radoi la Telekom Sport.

Florinel Coman a facut parte din lotul echipei nationale U21 a Romaniei la Campionatul European din 2019 desfasurat in Italia, cand "tricolorii mici" au ajuns pana in semifinale, fiind eliminati de Germania.

Coman a adunat 3 selectii la prima reprezentativa a Romaniei, pentru care nu a reusit inca sa marcheze.