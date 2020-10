EXCLUSIV | Sorin Paraschiv o vede pe CFR favorita la titlu, dar spune de FCSB ca are calitate individuala: "Man si Coman sunt cei mai buni din Romania!"

Sorin Paraschiv (39 de ani) este team-manager la Academica Clinceni in prezent, iar oficialul o vede pe CFR Cluj drept favorita la titlu si in acest sezon.

Fostul fotbalist al FCSB-ului a analizat cele trei competitoare la titlul de campioana, fiind de parere ca echipa lui Dan Petrescu va pleca si in acest an cu prima sansa. Sorin Paraschiv crede ca si Craiova este peste FCSB din punct de vedere al fortei grupului, insa bucurestenii au cei mai buni jucatori din punct de vedere individual.

"Din ce am simtit eu din aceste trei meciuri ale Academicai si din ce am discutat cu baietii, CFR Cluj este clar echipa favorita la titlu. CFR cat va fi antrenata de Dan Petrescu va pleca cu prima sansa. Stiu cum sa joace in meciurile cu miza si sunt sigur ca vor aborda cu multa ambitie in continuare aceste partide. FCSB este o contracandidata anul acesta, au jucatori care fac diferenta, cand sunt unu la unu ati vazut si dumneavoastra, pot decide meciul prin calitatea individuala. La Craiova nu pot spune acest lucru, Mihai si Koljic erau acei jucatori, dar Craiova are o forta de grup mai mare, o echipa mult mai buna colectiv ca FCSB", a declarat Sorin Paraschiv pentru Pro X.

Sorin Paraschiv il vede pe Man plecand la o echipa din Belgia in viitorul apropiat. El crede ca fotbalistul FCSB-ului alaturi de Florinel Coman sunt cei mai buni jucatori din Liga 1 din punct de vedere individual.

"La Dennis Man vad niste lucruri uimitoare. Eu chiar il vedeam la echipa a doua a FCSB-ului, il trimiteau acolo si ca sa fac o comparatia la felul cum arata acum 3 ani si acum, e total schimbat. E un jucator care poate ajunge la un nivel foarte mare, i s-ar potrivi foarte mult sa plece la un campionat din strainatate. L-as vedea in Belgia la Brugges sau Anderlecht sa joace un an sau doi, dupa sa faca pasul la o echipa foarte mare."



"A crescut si el si Coman, daca le facem o statistica sunt cei mai buni jucatori din Romania. FCSB mai are jucatori, mai e un Florin Tanase, care le face tot jocul sa stiti. Chiar daca multora nu le place Tanase, asta e adevarul. Olaru e iarasi un jucator care poate fi vandut pe o suma frumoasa. FCSB are jucatori buni si cred ca peste cativa ani daca vor ramane si vor juca impreuma vor putea face o echipa care sa se bata in Europa cu cele mai titrate cluburi."