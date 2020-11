Vesti bune la FCSB! Toni Petrea a oferit ultimele detalii despre starea lui Florinel Coman: "Programul de recuperare decurge bine!" Cand revine atacantul pe teren

Florinel Coman s-a accidentat la meciul FCSB-ului cu Backa Topola, din turul 2 preliminar al Europa League.

Florinel Coman este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1 si unul dintre cei mai importanti jucatori de atac de la FCSB.

Toni Petrea a dezvaluit ca programul de recuperare al lui Coman decurge bine si acesta va putea juca din nou peste trei saptamani, dupa pauza competitionala generata de meciurile echipelor nationale:

"Florinel Coman urmeaza programul de recuperare, care decurge destul de bine. Am speranta ca dupa pauza competitionala sa ne putem baza din nou pe serviciile lui. Sa fie langa echipa sa se antreneze cu echipa si sa ne ajute. Avem nevoie de el!", a spus Toni Petrea, la conferinta de presa.

Chindia - FCSB, luni, de la 21:00

Ros-albastrii vor juca in deplasare cu Chindia, in runda a 9-a a Ligii 1. FCSB are nevoie de o victorie pentru a pastra contactul cu Universitatea Craiova, care este lider in acest moment cu 24 de puncte. FCSB are 18 puncte, fiind la egalitate cu CFR Cluj.

"Avem jucatori valorosi. Si-au revenit o parte dintre cei care au avut probleme si o sa fie greu de ales primul 11. Este important ca cei care vor intra in teren si cand vor intra in teren sa-si faca treaba. Am convingerea ca fiecare isi va face treaba.

De la meci la meci incercam sa ne imbunatatim jocul. Ma bucur ca am marcat goluri cu jucatori din toate compartimentele. Vom incerca, ca la fiecare meci, sa ne impunem stilul de joc si sa fortam adversarul sa greseasca.

Nu este vorba de presiune. Este un campionat lung si nu ma ingrijoreaza acest lucru. Pe mine ma intereseaaza ce facem noi si rezultatele pe care le vom obtine in continuare. O sa vedem ce se va intampla in celelate jocuri", a mai spus antrenorul FCSB-ului.