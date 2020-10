Gheorghe Hagi stie cum poate sa ii vanda Becali pe Coman si Man! Sfat trimis direct catre finantatorul de la FCSB: "Sunt jucatori de competitii europene si chiar mai mult!"

Fostul antrenor de la Viitorul Constanta a vorbit despre "perlele" lui Gigi Becali.

Hagi este unul dintre putinii oameni care mai cred ca jucatorii romani pot face performanta. Chiar daca nationala nu a excelat in ultimele 3 meciuri cu Islanda, Norvegia si Austria, "regele" considera ca este nevoie de timp pentru reconstructie. Fostul decar al Romaniei a preferat sa se axeze mai mult pe management si i-a lasat locul la carma echipei lui Ruben de la Barrera.

Hagi stie si cum Florinel Coman poate fi si mai decisiv la FCSB. El i-a sugerat lui Becali ca septarul lui ar trebui sa joace mult mai avansat pentru a avea evolutii mai bune pe plan ofensiv. Hagi este cel care l-a descoperit pe Florinel pe vremea cand acesta juca la Braila.

"Pentru mine, Coman trebuie sa joace numai in atac, nu sa vina in aparare. Cu cat vine in aparare, cu atat devine vulnerabil. E prea departe poarta de el. Sunt trei jucatori care mie imi plac foarte mult. Man, Coman si...? Si cel pomenit inainte, nu mai zic ca e fi-miu. Sunt trei jucatori in care am mare incredere. Sunt jucatori de competitii europene si chiar mai mult. Depinde de cursul lor, dar au un potential enorm. Asa ca in atac stam bine", a spus Hagi pentru TelekomSport.

