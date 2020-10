"Sa vina Coman, e mare nevoie de el!" Man anunta atac EXPLOZIV la FCSB dupa revenirea lui 'Mbappe'

Man e golgeterul momentului in Romania. A marcat si cu Hermannstadt si a ajuns la 7 reusite in 7 meciuri.

Dennis e bucuros ca are cu cine sa se lupte pentru primele locuri in top. Tanase a ajuns si el la 6 goluri. SuperMan il cere cat mai repede inapoi si pe Coman. Accidentat la glezna cu Backa Topola, in turul 2 preliminar din Europa League, Coman e la cateva saptamani de revenirea pe gazon.

"Nu stiu daca sunt la cel mai bun nivel din cariera, dar ma simt foarte bine, ma pregatesc, vreau sa ajut echipa. Asta e tot ce conteaza pentru mine. Nu ma gandesc sa fiu golgeter. Incerc sa ma bucur de fotbal, sa-mi ajut echipa. Daca inscriu, sunt foarte fericit. Vedem ce va fi intre mine si Tanase in topul marcatorilor, nu e nicio problema intre noi, suntem colegi. Important e sa castige echipa. Coman ne lipseste, e un jucator foarte important, dar e pe punctul de a reveni. Ne dorim sa-l avem la echipa, e mare nevoie de el. E important sa luam punctele, sa castigam tot ce putem. Incercam sa nu mai facem greselile pe care le-am facut in trecut", a spus Man la Digisport.