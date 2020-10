BREAKING NEWS | FCSB a primit o oferta SENZATIONALA pentru Florinel Coman! 'Perla' lui Becali, dorita in locul unui alt roman 

Florinel Coman este accidentat, insa FCSB nu duce lipsa de oferte pentru el.

Fotbalistul a impresionat in primele meciuri din acest sezon, cand a reusit un gol si 3 assist-uri pentru FCSB, dar si o pasa de gol la echipa nationala, in meciul cu Austria din septembrie.

Desi nu a mai intrat pe teren de aproape 5 saptamani, dupa ce s-a accidentat in deplasarea de la Backa Topola, Coman a starnit interesul unei echipe care ar fi fost interesata de el si in trecut.

Este vorba despre New York City FC, echipa de la care Alex Mitrita a fost imprumutat pana in ianuarie 2022 la Al Ahli. Potrivit site-ului hudsonriverblue.com, americanii ii cauta un inlocuitor lui Mitrita, iar Coman este marele favorit al oficialilor de la New York.

Oferta acestora este una destul de greu de refuzat. Americanii ofera 10 milioane in schimbul 'perlei' lui Becali, plus 50% dintr-un viitor transfer.

Florinel Coman este cotat in prezent, potrivit site-ului transfermarkt.com, la 5,5 milioane de euro.