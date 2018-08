"Patronul poate sa spuna ce vrea!" Ce spune Alexandru Stan despre criticile lui Gigi Becali

Alexandru Stan a fost transferat vineri de catre FCSB.

Alexandru Stan a avut primul antrenament la FCSB sambata si poate debuta chiar in partida de campionat cu Sepsi. El va fi sigur pe teren la partida tur cu Rapid Viena din Europa League.

Stan a vorbit in conferinta de presa si despre relatia cu Gigi Becali, cel care l-a sunat inainte sa fie prezentat oficial.

"Domnul Gigi Becali este patronul echipei, poate sa spune ce doreste el. Daca voi juca bine, ma va lauda, daca voi juca prost, ma va critica. Important este sa am un caracter puternic si sa merg mai departe" a spus Alexandru Stan in prima lui conferinta de presa in calitate de jucator al FCSB-ului.