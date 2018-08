Nebunia fara precedent incercata de Gigi Becali: "L-am sunat la 1 noaptea, i-am zis ca vreau jucatorul pentru o saptamana!" Dezvaluire FABULOASA

Becali a dezvaluit ultima tactica ce spera sa-i aduca titlul in Romania.

FCSB a reusit 2 transferuri intr-o zi dupa calificarea in play-off-ul Europa League - Alexandru Stan de la Astra si Mihai Roman de la Botosani. Gigi Becali a dezvaluit la Ora Exacta in Sport cum a pus mana pe cei doi jucatori.

"Eu nu ma joc cu astea, imediat dupa ce am castigat meciul ne gandim la urmatorul si trebuia sa luam masuri. N-avem fundas stanga. Trebuie sa gasim o solutie. I-am zis lui Meme, care este fundasul stanga care va place mai mult din toata Romania? Vorbeste cu Dica si fundasul stanga care va place cel mai muSSlt, pe ala vi-l dau. Maine il ai!



Il iau imprumut, ii dau bani sa joace 2 meciuri, intr-o saptamana il imprumut si il dau inapoi. Prima data ne-am gandit la Briceag. Eu m-am gandit la el ca imi place de Briceag. Dar nu poate joace (a evoluat deja pentru Craiova in Europa League). Iar Meme mi-a spus ca a vorbit cu Dica si jucatorul care le place cel mai mult si spunea ca saracul e cuminte, are un joc curat si n-a ajuns la o echipa mai mare. Si le-am spus, bine, maine il aveti.



L-am sunat pe Ioan Niculae si i-am spus: <<ba, Ioane, multumesc ca mi-a raspuns omul prompt noaptea la 1.30. Si i-am spus ca am nevoie sa imi dea un jucator imprumut o saptamana. Pai cum sa ti-l imprumut? Pai mi-l imprumuti si ti-l dau inapoi. Daca permite regulamentul? Eu asa fac, rezolv problemele. Mi-a spus: ti-l dau>>. Baiatul a spus apoi: <<nu vreau sa vin imprumut>> Si asa i se termina contractul in 6 luni. Si atunci am batut palma, gata.



Roman e jucatorul care mi-a placut de 10 ani si nu am putut sa-l iau. Nu mai stiu ce s-a intamplat cu el. Imi placea cand era la Rapid. Tot am vrut, si acum un an, Iftime imi spunea ca nu, ca nu poate sa ne ajute. N-a vrut sa vina atunci. Si am vorbit din nou si i-am spus: <<Daca ma calific, vii?>>. Si a zis ca da, pentru ca am insistat atat de mult si il doream. Si i-am spus ca in 2-3 ani poate sa castige 1 milion de euro pentru ca e fotbalist. Si esti cel mai bun mijlocas dreapta. Si l-am convins.



Eu am luat toti capitanii din Romania - Benzar, Pintilii, asta capitan, Stan si el. Daca nici cu toti capitanii din Romania nu mai castigi campionatul, pai cu cine il castigi? Pe toti capitanii i-am luat" a spus Gigi Becali la Pro X.