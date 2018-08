"Nu aveam stare, i-am studiat!" Ce a spus Dica despre Rapid Viena, noile achizitii si criticile lui Becali! Un jucator e OUT pentru meciul de maine

Dica a anuntat in ce conditii mai pot fi facute transferuri in aceasta vara.

Nicolae Dica si noua achizitie, Alexandru Stan, au fost prezenti la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Sepsi ce va avea loc duminica de la ora 18.00.

Despre meciul cu Sepsi: "Un meci foarte greu pentru noi maine seara, intalnim o echipa care a inceput foarte bine campionatul. O echipa care joaca un fotbal ofensiv, cu Craiova si-au creat multe ocazii si au castigat. O echipa agresiva, care mie imi place in acest moment.



E adevarat ca atunci cand avem un adversar care ne da spatii reusim sa creeam ocazii, sa marcam, vom vedea cum va fi meciul si cum au pregatit cei de la Sepsi. Trebuie sa fim concentrati pentru acest joc, meciul cu Split a trecut. Am reusit un lucru bun ca ne-am calificat. Insa ne asteapta meciul de campionat pe care trebuie sa-l castigam"



Despre noile achizitii, Stan si Roman: "Sunt jucatori cu experienta, care au avut evolutii bune in Liga 1. Sper sa ne ajute cat mai mult acesti doi jucatori. Este clar ca aveam nevoie de jucatori cu experienta. Am ales jucatori romani pentru ca ii cunosteam foarte bine. Aveam nevoie de un fundas stanga pentru ca la meciul de la Viena Junior nu va putea juca, Marko (Momcilovic) este accidentat o luna, aveam nevoie de un jucator pe partea stanga pe care il cunoastem foarte bine.

Aveam nevoie de Stan, Roman este un jucator cu experienta cu evolutii foarte bune in campionat, eu cred ca ne va ajuta. Eu sper sa reusim intrarea in grupele Europa League si vom avea nevoie de dubluri pe posturi si ne va fi foarte greu cu meciuri din 3 in 3 zile"



Despre Julio Baptista, noul jucator al CFR-lui: "Este un numar mare insa el nu a mai jucat de o perioada lunga de timp, de un an si jumatate daca nu ma insel. A fost un jucator fabulos, a fost la Real Madrid. Dar nu stim cum va arata el acum dupa aceasta perioada in care nu a jucat."

Despre accidentarea lui Nedelcu: "Din ce am inteles, (Nedelcu) are o fractura, 2 saptamani trebuie sa poarte masca. Nu este foarte grava, dar trebuie sa o poarte"

Despre plecari: "Jakolis este in lot pentru meciul de maine, deocamdata este la echipa, vom vedea in zilele urmatoare. El trebuie sa fie preocupat la ce va face maine. A fost o discutie cu Benzar cel mic ca va merge la Voluntari, dar se pare ca jucatorul nu s-a inteles cu cei de acolo."



Despre viitoarele transferuri: "Daca nu vom mai putea sa aducem un fundas central de meserie, vom incerca sa ne descurcam cu ce avem in lot, asa cum am facut si pana acum. Vom merge mai departe, am mare incredere in jucatorii. Jucatorii din Romania ii cunosc pe toti pentru ca urmaresc aproape toate jocurile, normal ca ii stiu. De Roman a fost discutie si anul trecut. Daca vom intra in grupele Europa League, este posibil sa mai vina jucatori"



Despre Rapid Viena: "N-am avut stare, de obicei nu fac acest lucru, nu ma uit la un adversar pe care il intalnesc peste 2 jocuri, dar m-am uitat pentru ca am fost foarte curios sa vad jocul lor retur cu cei de la Bratislava. Sunt o echipa puternica, o echipa mai buna ca cei de la Split, dar cu un joc diferit. Despre Rapid Viena vom vorbi dupa meciul cu Sepsi."



Despre criticile la adresa lui Florin Tanase: "Tanase cat timp a fost pe teren, a fost capitanul echipei. Are o problema de la meciul cu Split. El avea inainte cu 2 saptamani dureri la gamba. Acum se pare ca s-au accentuat aceste dureri si nu va fi apt pentru meciul de maine"





"O sa fie un meci greu, eu am jucat deja cu ei si stiu la ce sa ma astept, au jucatori foarte buni in atac, rapizi. Toate meciurile din campionat vor fi foarte grele pentru ca toata lumea cand joaca cu Steaua, FCSB, vor sa joace cat mai bine, isi dau viata. O sa fie greu dar trebuie sa batem ca sa avem moral bun" a spus Alexandru Stan.