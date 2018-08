"Cum sa-mi fie frica de un jucator? Ce? Messi este Ivan?!" Gigi Becali este sigur de calificarea in grupele Europa League! Ce a spus despre Ivan

FCSB este la un pas de calificarea in grupele Europa League - in calea vicecampioanei sta Rapid Viena.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre dubla cu Rapid Viena. Daca initial nu a vrut sa dea un pronostic, patronului echipei a dezvaluit apoi ca este foarte increzator.

"Nu mai vreau sa fiu sincer aici, public, inseamna trufie, mandrie, lauda. Deci va dati seama care sunt gandurile mele daca va spun asta. Nu mai vreau sa ma laud. Dar hai sa spunem totusi adevarul. Este locul 3 din Austria. Nu are cum sa te bata pe tine, FCSB, locul 3 din Austria. Nu e normal sa te scoata. Normal ca va fi foarte grea dubla, dar cred ca ne vom califica. E o echipa foarte puternica, va fi foarte dificil, dar sper la final sa fim noi calificati. E mai bine asa, nu?



De ce sa-mi fie frica de Ivan? Poate sa fie mai bun sau mai slab ca altul de la ei. Daca face parte din echipa lor, desi am inteles ca nu joaca. Daca joaca, joaca in locul altuia. De un jucator sa ne fie frica noua? Ce? Messi este Ivan? Ivan, si spun acum sincer, e un jucator pe care eu l-am vrut tot timpul. De ce nu a reusit, nu stiu. Sunt unii romani carora nu le prieste in strainatate, Ivan este jucator valoros" a spus Gigi Becali la Pro X.