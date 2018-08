"Nu are barbatie! Il iubesc cel mai mult din echipa, dar nu poate! Nu e ca Pintilii!" Motivul pentru care Becali si-a criticat prefaratul dupa partida cu Hajduk

Gigi Becali nu si-a menajat preferatul.

Schimbat la pauza la partida cu Hajduk Split, Florin Tanase a fost criticat de Gigi Becali pentru prestatia sa. Dupa ce a spus ca a adus capitani de la mai multe echipe din Liga 1, Becali a spus despre omul cu banderola de la FCSB ca nu ar trebui sa ramana capitan.

"Capitanul echipei, al nostru. Inseamna ca, daca a fost schimbat, a fost schimbat pentru ca nu e capitan. El este capitan dar nu are calitati de capitan. Un capitan ia sabia si se duce in fruntea armatei. El capitanul care fugea de mingea, capitan care nu putea sa faca 3 pasi si mingea era la 2 metri si nu putea sa o ia. Ala nu este capitan. Eu il iubesc, poate cel mai mult din echipa asta. Dar nu e capitan.



Calitati are, numai ca pentru a fi capitan trebuie sa ai barbatie, el nu are. Daca nu ai, nu poti sa fii capitan. Sa fii puternic, cum e Pintilii. Nu conteaza cine e in fata lui, joaca la fel" a spus Gigi Becali la Pro X.