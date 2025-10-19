Nou-promovata antrenată de Mihai Teja a învins campioana FCSB cu 2-1, la Clinceni, după o revenire spectaculoasă în repriza secundă. Este prima victorie din istoria clubului în primul eșalon fotbalistic românesc.



FCSB a condus la pauză prin Tănase, din penalty, în minutul 34, dar Metaloglobus a întors scorul prin Ubbink (48) și Huiban (54, din penalty).



Patronul lui Metaloglobus: „Gigi Becali e un nebun frumos!”



Totuși, înainte ca echipa sa să scrie istorie în fața campioanei, patronul echipei, Mohamad Imad Kassas, avea doar cuvinte de apreciere pentru prietenul său Gigi Becali.



Într-un interviu acordat în luna iunie pentru jurnalistul Sport.ro Amir Kiarash, omul de afaceri sirian, stabilit de peste 30 de ani în România, vorbea cu respect despre patronul FCSB.



„Eu cu Gigi sunt foarte bun prieten. Ne știm din studenție. Mergeam la el, toți arabii din România, să ne luăm iaurt, brânză, carne de oaie. Și acum mai merg la meciurile FCSB-ului, stau în loja lui.



Ne respectăm reciproc. Eu respect foarte mult ce a reușit el în fotbal. În România era nevoie de un nebun frumos, ca Gigi Becali, ca fotbalul să meargă. Dacă nu era Gigi, nu era nici Steaua!”, declara Kassas, la începutul verii.



Tot atunci, patronul Metaloglobus critica finanțarea echipelor de stat, precum CSA Steaua: „Eu plătesc taxe și impozite, iar din banii mei se duc la o echipă de fotbal finanțată de bugetul de stat. Asta e concurență neloială.

