Metaloglobus a învins FCSB cu 2-1, la Clinceni, și a bifat prima victorie din istoria clubului în prima ligă. În schimb, echipa lui Elias Charalambous a suferit un eșec rușinos și a rămas la 15 puncte distanță de liderul campionatului.



În minutul 19, arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru Metaloglobus după o cădere ușoară a lui Abbey, însă, după analiza VAR, a anulat decizia și i-a arătat galben pentru simulare.



FCSB a primit, în schimb, o lovitură de la 11 metri în minutul 32, după un fault asupra lui Daniel Bîrligea. Florin Tănase a transformat fără emoții și a deschis scorul.



Basarab Panduru, în stare de șoc după Metaloglobus - FCSB 2-1: „Mi-aș da două palme să mă trezesc!”



Repriza secundă a adus dezastrul pentru campioană. În minutul 49, Ubbink a egalat după o centrare trimisă de Abbey. Câteva minute mai târziu, Alhassan a atins mingea cu mâna în careu, iar Huiban a transformat penalty-ul care a adus victoria echipei lui Mihai Teja.



La finalul meciului, fostul internațional Basarab Panduru a reacționat dur la adresa campioanei, în direct la TV.



„Ce impresii? Nu credeam niciodată că FCSB-ul nu câștigă meciul acesta. Ai 1-0, pierzi meciul. Ceva nu e în regulă. Mi-aș da două palme să mă trezesc. Nu îmi vine să cred, dar nu cred că eu trebuie să îmi dau palme. Alții trebuie să își dea palmele, pentru că ceva nu este în regulă. Este de neconceput. Nu este ceva normal să pierzi cu Metaloglobus. Și de la avantaj de 1-0”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



Pentru FCSB urmează o săptămână complicată, cu meciul din Europa League contra celor de la Bologna, joi, și apoi duelul cu UTA Arad, în etapa viitoare.

