Echipa lui Mihai Teja a învins campioana FCSB cu 2-1, la Clinceni, după o revenire spectaculoasă în repriza secundă. Este prima victorie din istoria clubului în primul eșalon fotbalistic românesc.



FCSB a condus la pauză prin golul lui Florin Tănase din penalty, în minutul 34, dar Metaloglobus a răsturnat tabela prin Ubbink (48) și Huiban (54, din penalty).



Patronul lui Metaloglobus a rostit doar 9 cuvinte după „remontada” cu FCSB



Patronul echipei, Mohamad Imad Kassas, prezent la meci, a surprins prin reacția sa la finalul partidei.



În timp ce jucătorii se bucurau pentru succesul istoric, omul de afaceri sirian a refuzat să ofere declarații extinse și s-a limitat la un mesaj scurt și la obiect.



„Eu nu sunt Gigi Becali. Sunt pe ultimul loc”, a spus Kassas, citat de Fanatik.ro.



Mohamad Imad Kassas, stabilit în România de peste 30 de ani, este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie din București și ocupă și un loc în Consiliul de Administrație al Federației Române de Fotbal.

FCSB a descris în doar două cuvinte eșecul rușinos cu Metaloglobus



Pe rețelele social media, FCSB a folosit două cuvinte să descrie înfrângerea rușinoasă cu Metalolgobus: ”surpriză neplăcută”, a scris campioana României pe Facebook.



”FCSB a oferit o surpriză neplăcută în partida cu Metaloglobus, pe care Campionii României au pierdut-o cu 2-1, deși au condus cu 1-0 după primele 45 de minute.



Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34, dintr-o lovitură de pedeapsă obținută de Daniel Bîrligea, în timp ce Desley Ubbink (45) și Dragoș Huiban (55) au marcat golurile primei victorii din Superliga pentru ultima clasată.



Pentru roș-albaștri urmează partida de joi, din UEFA Europa League, împotriva celor de la Bologna Fc 1909, de pe Arena Națională (19:45).



Clubul nostru le mulțumește suporterilor prezenți la Clinceni, care și-au susținut favoriții pe toată durata partidei, în ciuda rezultatului neașteptat!”, a scris FCSB pe Facebook.



Pentru trupa lui Charalambous urmează meciul cu Bologna din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc joi seară, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

