Metaloglobus București a reușit, duminică, o performanță istorică, ajungând în Superliga românească, după barajul câștigat cu Poli Iași: 1-1 în tur pe terenul moldovenilor, 1-0 în returul de la Clinceni.

Astăzi dimineață, la doar câteva ore după această surpriză, cea mai mare din fotbalul românesc din ultimii ani după cum sport.ro a scris aici, patronul clubului, sirianul Imad Kassas (63 de ani), abia trezit, a vorbit, în premieră după această reușită fantastică pentru o formație mică de la noi.

Sport.ro: Sincer, ați crezut, în vara anului trecut, când a început sezonul 2024-2025, că veți ajunge în prima ligă?

Imad Kassas: M-am gândit mereu la promovare, dar mă bucur că am reușit acum, când foarte puțini ne-au luat în serios. Acum, într-o primă fază, obiectivul va fi să ne menținem în prima ligă. Ce poți să ceri mai mult de la echipă în primul sezon?

Aveți forța necesară, mă refer la partea financiară, să mențineți Metaloglobus în prima ligă?

Eu cred că da...

Am auzit că intenționați să aduceți un investitor saudit, la Metaloglobus. E adevărată informația?

Am avut deja niște discuții cu oameni din Arabia Saudită, dar totul depindea de promovarea echipei în prima ligă. Acum, când am reușit acest lucru, vom relua discuțiile. Pentru că, sincer vorbind, cine venea la Metaloglobus, dacă am fi rămas în liga a doua? Acolo, sunt doar costuri și posibilități foarte mici din punct de vedere al obținerii unui profit. În liga a doua, dacă n-ai o primărie în spate, n-ai cum să reziști...



Sunteți singurul finanțator al clubului Metaloglobus, la ora actuală?

Da. Eu susțin echipa cu banii familiei.