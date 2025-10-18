În urma rezultatului de pe Stadio Olimpico, echipa antrenată de Cristi Chivu a ajuns cel puțin temporar pe prima poziție a clasamentului, cu 15 puncte, la egalitate cu Napoli și AS Roma, dar cu un golaveraj mai bun.

Nota 7 pentru Chivu, după victoria cu AS Roma

Unicul gol al partidei a venit încă din minutul 6, când Ange-Yoan Bonny a marcat din pasa lui Nicolo Barella.

Cristi Chivu a primit nota 7 din partea celor de la Tutto Mercato Web pentru felul în care a pregătit meciul cu AS Roma.

”Inter este într-o formă excelentă, de parcă pauza pentru meciurile echipelor naționale nici n-ar fi existat. Echipa are câteva momente de suferință în repriza a doua, dar victoria este meritată, iar el face toate mutările corecte. Joc vertical, soliditate defensivă, personalitate.

Și, începând din această seară, vine și primul loc în clasament, în așteptarea meciului lui Milan”, au scris italienii.

Inter traversează o formă de invidiat. Trupa lui Cristi Chivu a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile. Iată parcursul lui Inter din ultima lună: 2-0 vs Ajax (Champions League), 2-1 vs Sassuolo (Serie A), 2-0 vs Cagliari (Serie A), 3-0 vs Slavia Praga (Champions League), 4-1 vs Cremonese (Serie A) și 1-0 vs AS Roma (Serie A).

