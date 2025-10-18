La finalul meciului de la Clinceni, omul de afaceri a criticat public șapte oameni de bază de la FCSB. De asemenea, Gigi Becali a spus că în perioada de mercato din iarnă va schimba o bună parte a lotului.



7 vedete de la FCSB sunt în pericol după umilința cu Metaloglobus



Pe listă neagră a lui Gigi Becali ar putea ajunge vedete precum Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam, Dennis Politic, Darius Olaru, Adrian Șut sau Risto Radunovic:



"S-a bătut Bîrligea, dar nu a reușit nici el. A intrat Alibec, nu a atins mingea. A intrat Thiam, nu a atins mingea. A intrat Politic, a dat aiurea pe afară. Am făcut trei schimbări, dar nu s-au mișcat pe teren. Trebuie să te miști să primești mingea.



(n.r suporterii au cerut demisia) Demisia cui? Nu pot să îi contrazic pe suporteri. Ei au dreptate în tot ce zic. Să își dea demisia toată echipa! La iarnă o luăm de la zero, schimbăm toată echipa.



Radunovic nu mai e fotbalist. Șut, numai pase la adversar. Eu nu înțeleg cum un fotbalist devine 'nefotbalist'! Olaru a dat toate pasele la adversar. Șut, la fel! Ai fost fotbalist, acum nu mai ești.



Nu îmi dau seama ce se întâmplă. Nu ne mișcăm pe teren, nu pasăm! Bani au câștigat, poate s-au săturat oamenii. Le ajunge cât au câștigat. Radunovic, nimic! Olaru, toate mingile la adversar", a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.



FCSB, învinsă de Metaloglobus!



FCSB a preluat conducerea în prima repriză a meciului cu Metaloglobus în minutul 34. Florin Tănase a transformat fără emoții un penalty obținut cu ușurință de Daniel Bîrligea. Deși părea un meci fără mai emoții pentru campioana en-titre, totul s-a schimbat după pauză.



Metaloglobus a egalat pe stadionul din Clinceni, în minutul 48, după o fază superbă. Desley Ubbink a finalizat un atac condus excelent de elevii lui Mihai Teja, o fază la care apărarea FCSB-ului a fost neutralizată. Oaspeții au intrat în degringoladă în minutul 55, când Dragoș Huiban a înscris și el de la 11 metri. Metaloglobus a primit penalty după intervenția VAR.



FCSB nu și-a revenit după cele două goluri încasate de la Metaloglobus. Octavian Popescu a reușit să puncteze în minutul 63, dar reușita sa a fost anulată de VAR. Fusese comis un fault înainte de șutul său. În rest, la poarta lui Metaloglobus nu au mai existat momente periculoase. Baba Alhassan a șutat din interiorul careului la ultima fază a meciului, dar portarul George Gavrilaș a respins fără probleme. S-a terminat 2-1 pentru Metaloglobus, care obține prima sa victorie din istorie în Liga 1.



În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 12, cu 13 puncte. Campioana rămâne la cinci puncte distanță de zona de play-off. În etapa următoare, penultima din tur, FCSB va primi vizita celor de la UTA.



Metaloglobus rămâne pe ultimul loc în Liga 1, dar are acum 6 puncte. Până la meciul cu FCSB, nou-promovata avea numai 3 puncte.

