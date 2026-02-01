Patronul FCSB zice că s-a convins de puștiul-minune. Becali: "Numai acolo va sta!"

Duminică seara, în direct la Prima TV, latifundiarul l-a analizat pe fiul lui Marius Popa, antrenorul de portari al campioanei României. Becali lasă de înțeles că va miza în continuare pe Matei Popa, dar a scos în evidență și o eroare a goalkeeper-ului care-i ține pe tușă pe Târnovanu și Zima.

Tânărul portar Matei Popa a debutat pentru FCSB în victoria de duminică seara, 1-0 cu Csikszereda , însă patronul roș-albaștrilor a fost mulțumit doar parțial de prestația goalkeeperului. Introdus de Becali în poartă după evoluțiile nenconcludente în campionat ale lui Ștefan Târnovanu, tânărul Popa a avut o evoluție sigură, dar anumite aspecte l-au nemulțumit pe investitorul de la FCSB.

"Am riscat foarte mult cu portarul, asta e. Sunt fericit că am riscat. Am văzut ce înseamnă fotbalul cu un om în plus. Am dominat. Siguranța lui Popa s-a văzut din mișcări. Uitați-vă la ultima lovitură liberă.



O să îi spun asta lui taică-su. Să nu mai ridice el capul. Nu pasezi tu la 50 de metri că nu ești calculator. Dă în față acolo unde se duce! Acolo a greșit. A vrut să arate ceva, dar nu se face așa ceva.



Dacă rămâne în poartă? Gata, a apărat un meci, la revedere! Numai acolo va sta! Cu Craiova credeți că va ajunge mingea la el? Nu va ajunge", a spus Becali, pentru sursa mai sus menționată.

