Patronul FCSB zice că s-a convins de puștiul-minune. Becali: "Numai acolo va sta!"

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali susține că s-a lămurit în privința unui jucător după FCSB - Csikszereda 1-0.

Gigi Becali FCSB Csikszereda matei popa
Becali s-a convins de Matei Popa

Tânărul portar Matei Popa a debutat pentru FCSB în victoria de duminică seara, 1-0 cu Csikszereda, însă patronul roș-albaștrilor a fost mulțumit doar parțial de prestația goalkeeperului. Introdus de Becali în poartă după evoluțiile nenconcludente în campionat ale lui Ștefan Târnovanu, tânărul Popa a avut o evoluție sigură, dar anumite aspecte l-au nemulțumit pe investitorul de la FCSB.

Matei Popa, analizat de Becali

Duminică seara, în direct la Prima TV, latifundiarul l-a analizat pe fiul lui Marius Popa, antrenorul de portari al campioanei României. Becali lasă de înțeles că va miza în continuare pe Matei Popa, dar a scos în evidență și o eroare a goalkeeper-ului care-i ține pe tușă pe Târnovanu și Zima.

"Am riscat foarte mult cu portarul, asta e. Sunt fericit că am riscat. Am văzut ce înseamnă fotbalul cu un om în plus. Am dominat. Siguranța lui Popa s-a văzut din mișcări. Uitați-vă la ultima lovitură liberă.

O să îi spun asta lui taică-su. Să nu mai ridice el capul. Nu pasezi tu la 50 de metri că nu ești calculator. Dă în față acolo unde se duce! Acolo a greșit. A vrut să arate ceva, dar nu se face așa ceva.

Dacă rămâne în poartă? Gata, a apărat un meci, la revedere! Numai acolo va sta! Cu Craiova credeți că va ajunge mingea la el? Nu va ajunge", a spus Becali, pentru sursa mai sus menționată.

În clasament FCSB este pe locul 11, cu 34 de puncte, la patru lungimi de locurile de play-off. Csikszereda e a 14-a, cu 19 puncte.

FCSB: M. Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Graovac, Radunovic (Pantea 83) – Fl. Tănase, Lixandru – Miculescu, Olaru (Baba Alhassan 82), Cisotti – Bîrligea (Mamadou Thiam 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeş, Bettini – Veres (B. Vegh 67) – Anderson Ceara, Gustavinho (Szalay 67), Jebari (Dusinszki 76), Bota (Bodo 67) – Eppel (Z. Nagy 46). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: V. Creţu 90+3 / Gustavinho 53, Dusinszki 80

Matei Popa în meciul cu Csikszereda

