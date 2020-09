Costel Pantilimon si-a gasit echipa! Cu cine semneaza uriasul roman

Costel Pantilimon va ajunge in primul esalon al fotbalului din Turcia.

Presedintele lui Denizlispor, echipa care a incehiat campionatul trecut pe locu 14, a anuntat oficial ca a ajuns la un acord cu portarul roman. Pantilimon va avea un contract valabil pe 2 ani de zile, iar intelegerea va fi semnata miercuri. Sezonul trecut romanul a fost imprumutat de Nottingham Forest la Omonia Nicosia.

Pantilimon devenise rezerva la echipa din Championship, chiar daca cu un sezon in urma a fost desemnat cel mai bun portar din campionat.

"Panti" are 27 de selectii in nationala Romaniei, iar cea mai bun echipa pentru care a jucat este Manchester City, in Premier League.

Denizlispor, Nottingham Forest forması giyen Rumen kaleci Costel Pantilimon ile anlaştı. 27 kez Romanya milli takımının kalesini koruyan 2,03 boyundaki tecrübeli kaleci, Premier League'de Manchester City forması da giymişti. pic.twitter.com/IWthib2FBt — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) August 29, 2020

