După 12 etape disputate în primul eșalon al României, FCSB a bifat doar trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri. În ultima rundă din Superliga, roș-albaștrii au pierdut rușinos cu ultima clasată, Metaloglobus, scor 1-2.



Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”



Prezent la emisiunea Fața la Joc, difuzată luni seară la Pro TV și pe VOYO, fostul internațional român, Ciprian Marica, a fost invitat de moderatorul Costin Ștucan să numească un antrenor pentru campioana României.



Fără să ezite, Marica, fost atacant care s-a retras chiar la echipa patronată de Gigi Becali în 2016, l-a desemnat pe Marius Șumudică.



”(n.r. Propune un antrenor la FCSB) Sincer? Șumudică”, a spus Ciprian Marica la Fața la Joc.



Șumudică este liber de contract din mai 2025, de când a părăsit-o pe Rapid în urma unui 1-4 cu CFR Cluj în penultima etapă din play-off-ul Superligii României.



Tehnicianul a bifat 38 de apariții pe bancă la echipa din ”Grant” și a înregistrat o medie de 1,55 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Cum arată clasamentul Superligii României

