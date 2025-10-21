Pe 21 august, CFR Cluj a pierdut rușinos în turul play-off-ului pentru UEFA Europa League în fața suedezilor de la Hacken cu 2-7. După meci, Dan Petrescu și-a prezentat demisia de la echipa din Gruia.



El se aflase la trupa de pe ”Constantin Rădulescu” din aprilie 2024 și bifase 68 de apariții în toate competițiile în ultimul an, dar și o medie de 1,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga



După plecarea lui Petrescu, CFR Cluj a intrat în colaps. A fost adus Andrea Mandorlini pe bancă, dar nici italianul nu a reușit să revitalizeze echipa. Între timp, a plecat și președintele Cristi Balaj, iar Ioan Varga l-a readus la Cluj pe Iuliu Mureșan.



Conform Ziua de Cluj, noul președinte din Gruia l-ar fi convins pe Dan Petrescu să se întoarcă la CFR.



Sursa citată a sugerat că Mandorlini ar mai trăi la CFR două etape și, ulterior, va fi înlocuit pe banca tehnică de experimentatul antrenor, care a adus patru titluri la Cluj.



Rămâne de văzut dacă mutarea se va concretiza, mai ales că Dan Petrescu, după ce a plecat de la CFR în vară, a explicat că vrea să se odihnească și să-și rezolve problemele personale.

