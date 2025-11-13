Virgiliu Postolachi (25 de ani), atacantul Universității Cluj, a depus un memoriu împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj. Vârful moldovean a solicitat către Comisia pentru Soluționarea Litigiilor de la FRF să își primească banii restanți din partea „feroviarilor”.

Virgiliu Postolachi, cea mai nouă problemă pentru CFR Cluj

Neluțu Varga nu și-a onorat promisiunea menționată în actul de transfer către „U” Cluj de a-i achita lui Postolachi salariile restante, după cum scrie iamsport.ro.

Prin urmare, Postolachi a reclamat această situație la Comisia FRF, însă nu s-a oprit aici. Atacantul a notificat, potrivit sursei citate, inclusiv UEFA pentru datoria neachitată de către Varga.

CFR Cluj se află deja într-o monitorizare atentă din partea forului de la Nion. Neluțu Varga va fi obligat să rezolve cazul lui Postolachi.

În caz contrar, clubul său riscă depunctarea în Superligă și, în cel mai sumbru scenariu, își poate pierde licența pentru participarea în cupele europene.

Situație complicată pentru Neluțu Varga

Neluțu Varga a oferit asigurări că problemele financiare de la CFR Cluj se vor remedia, iar echipa pe care o finanțează nu va fi sancționată intern sau extern.

Cu toate acestea, cele mai recente semnale nu sunt deloc unele pozitive. Presa clujeană a notat recent că Varga urmează să fie executat silit.

Un executor judecătoresc va scoate la licitație un ansamblu imobiliar de lux deținut de finanțatorul celor de la CFR Cluj. Ansamblul respectiv este evaluat la 4.000.000 de euro, suficient pentru a-i acoperi restanțele.

