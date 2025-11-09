Daniel Pancu nu a putut să își arate bucuria, la flash-interviurile de la televizor, după debutul său cu succes din partida Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1.

Motivul pentru care Daniel Pancu nu a apărut la TV după Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1

Pancu nu a avut voie să reacționeze în calitate de antrenor principal al „feroviarilor”, deoarece nu ocupă această funcție în momentul de față.

Fostul selecționer al României U21 deține în prezent doar Licența UEFA A, motiv pentru care inclusiv în contractul său cu CFR Cluj figurează ca antrenor secund. Pentru a fi tehnician principal este necesară Licența PRO.

Iuliu Mureșan a lămurit situația lui Daniel Pancu

Situația contractuală a lui Daniel Pancu a fost explicată inclusiv de către Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj.

„Contractul l-am făcut până în vară, cu clauză de prelungire încă 2 ani. Eu cred că vom continua cu el încă 2 ani după acest an, așa mi-aș dori. Bineînțeles după o să poată fi și creșteri…

În prima etapă aș vrea o cupă europeană, nu mi-ar plăcea din play-out, de pe acel prim loc, clar, dar orice variantă e bună. I-am făcut contract ca antrenor secund acum, în 8-9 decembrie o să ia licența și după îl punem antrenor principal. Mâine va sta cu mine în lojă, contractul este din 1 noiembrie”, a explicat Mureșan, la Digi Sport.

Formația CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Superligii. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cordea, în minutul 42. Partida a reprezentat debutul lui Daniel Pancu pe banca „feroviarilor”.

