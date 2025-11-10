Andrea Mandorlini s-a aflat pentru al treilea mandat pe banca CFR-ului, dar a rezistat doar nouă meciuri de această dată. În urma plecării, el a dezvăluit ce a găsit la clubul din Gruia.

Andrea Mandorlini, interviu în Italia după plecarea de la CFR Cluj

Tehnicianul italian spunea că a fost surprins în mod neplăcut de ceea ce a găsit la echipă și susținea că relația sa cu patronul Ioan Varga a fost aproape inexistentă. De altfel, Mandorlini spunea că nu a fost luat prin surprindere de faptul că a fost demis, chiar dacă Iuliu Mureșan spunea că nu are de gând să schimbe antrenorul.

”Îmi pare foarte rău pentru felul în care s-a încheiat această experiență, pentru că îmi place cu adevărat România: iubesc Transilvania, iubesc Clujul, Brașovul, Sibiul. Din păcate, nu mi s-a permis să fac ceea ce trebuia să fac cu echipa. Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale.

Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători. Situația era complicată și era nevoie de timp și răbdare pentru a reconstrui. Din păcate, acest timp nu mi-a fost acordat.

Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că nu a venit să schimbe antrenorii, până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final.

(...) În ceea ce privește relația cu Neluțu Varga, a fost complicată. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară. Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj”, a spus Mandorlini.

Hellas Verona, loc special în inima lui Andrea Mandorlini

Italianul a fost sunat recent, după despărțirea de CFR Cluj, de către presa italiană, fiind întrebat de o formație din ”Peninsulă” pe care a pregătit-o, Hellas Verona! În vârstă de 65 de ani, antrenorul a declarat că a fost cea mai bună perioadă din cariera sa în momentul în care s-a aflat pe banca tehnică a echipei.

A pregătit formația din Italia în perioada 2010-2015, iar astfel i-a rămas în suflet.

”La Verona am avut cea mai bună experiență a mea, trecând de la play-off-urile Serie C la Serie A. Pas cu pas, mi-am realizat un vis.

La Hellas am antrenat apoi campioni precum Jorginho și Toni, cu satisfacția de a-l vedea pe Luca, acum aproape de retragere, revenind la statutul de golgheter. Am multe locuri în inima mea, dar mai presus de toate este Verona! Sper să rămână în siguranță și anul acesta”, a spus Mandorlini, citat de Calcio Hellas.

