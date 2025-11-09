Mario Camora și Andrei Cordea l-au lăudat pe Daniel Pancu, la finalul partidei Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1, debutul tehnicianului pe banca „feroviarilor”.

Mario Camora și Andrei Cordea, laude la adresa lui Daniel Pancu

Camora a transmis că Pancu este un luptător și că venirea sa a adus încredere în vestiar. Căpitanul ardelenilor a comunicat, de asemenea, că el și coechipierii săi nu își pot permite să se îmbete cu apă rece după un singur succes.

„Important e că am câștigat un meci. Primul meci al lui Mister pe bancă cu noi. Ne bucurăm, dar încă avem de muncă. A fost doar o victorie. Sperăm să nu ne îmbătăm cu apă rece. Sperăm să înțelegem cât mai repede ce vrea Mister Pancu de la noi. Trebuie să fim precauți. Nu suntem pe o poziție pe care ne dorim.

Când primești gol e normal să fii frustrat. Așa am fost și noi cu Craiova. Este o problemă de infrastructură. Dacă era stadionul ca lumea sigur funcționa și VAR-ul. Trebuie să investim mai mult pentru fotbalul românesc.

Știam că Mister este un luptător. A adus încredere, sperăm să ne adaptăm și să ne bucurăm cât mai mult. I-am spus lui Prepeliță doar că am vrut să protejez mingea cu brațele. Nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Mario Camora, la finalul partidei Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1.

Andrei Cordea, atac la adresa lui Andrea Mandorlini

La rândul său, Andrei Cordea l-a apreciat pe Daniel Pancu ca fiind un antrenor bun. Cordea a trimis și săgeți către fostul tehnician, Andrea Mandorlini.

„Cu victoria asta, moralul nostru este foarte bun. Cred ca meritam victoria asta. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Cred ca de aceasta descătușare aveam nevoie. V-am spus că suntem prieteni cu toții. Doar întâmplarea ne-a adus în situația asta. Important este sa fim uniți de acum încolo.

Eu de cand am venit am avut încredere. Din păcate nu am primit șanse în trecut, indiferent de ce făceam pe teren.

Nici nu am apucat să revăd faza. Domnul arbitru l-a chemat pe Camora și pe căpitanul de la ei. După am văzut că a fost gol. Din punctul meu de vedere este un antrenor bun. A venit cu o mentalitate de campion. Cum erau obișnuiți colegii noștri înainte. Sper să continuăm să tot obținem victorii”, a transmis și Andrei Cordea.

Formația CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Superligii. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cordea, în minutul 42.

